В развитие «Пермской судоверфи» начнёт инвестировать Sitronics Group Договор подписан на Петербургском международном экономическом форуме Поделиться Твитнуть

фото: ООО "Пермская судоверфь"

На Петербургском международном экономическом форуме АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) и российская IT- компания Sitronics Group подписали договор об инвестировании в развитие ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно договору, средства инвестора направят на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей ПСВ для развития в регионе судостроения, в том числе на электрической тяге. Размер инвестиций не раскрывается.

Отмечается, что судостроительное предприятие Emperium, входящее в Sitronics Group, первым в России запустило серийное производство пассажирских электросудов. В этом году они выйдут на маршруты в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, в планах — и в Перми.

«Электросуда призваны заменить устаревающий дизельный флот на реках и озёрах, сделать водные маршруты более комфортными и экологичными. Партнёрство с «Пермской судоверфью» поможет обеспечить растущий спрос на электросуда, в первую очередь, потребности уральского и поволжского регионов», — отметил председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков.

Гендиректор ФРПК Алексей Бураков сообщил, что начинается начинается подготовка пакета документов и проработка инвестпрограммы, которая будет основана на проекте модернизации «Пермской судоверфи».

Напомним, работа «Пермской судоверфи» в регионе возобновлена в 2021 году. Сейчас на предприятии производятся остановочные комплексы для электросудов, ведётся ремонт судов, а также изготавливаются металлоконструкции. В этом году предприятие соберёт и установит модульные причальные сооружения для приёма маломерных и круизных пассажирских судов в Закамске, Перми и Краснокамске.

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