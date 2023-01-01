Пермская судоверфь займется установкой модульного причала в Закамске Компания выполнит работы за 17,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

ООО «Пермская судоверфь» стала единственным участником закупки по установке модульного причала для приёма маломерных судов и круизных пассажирских теплоходов в пермском микрорайоне Закамск. И с ней заключат договор, сообщается на сайте госзакупок.

Организация выполнит работы до 30 июля 2023 года по начальной (максимальной) цене контракта 17,4 млн руб.

Ранее сообщалось, что ООО «Пермская судоверфь» установит модульный причал в Краснокамске за 13,7 млн руб.

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