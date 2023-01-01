Установка модульного причала в Краснокамске обойдётся бюджету края в 13,7 млн рублей Работы выполнит «Пермская судоверфь» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

ООО «Пермская судоверфь» выиграла аукцион на установку модульного причала для приёма маломерных судов и круизных пассажирских теплоходов в Краснокамске Пермского края. Информация появилась на портале госзакупок.

Стоимость выполнения работ снизилась до 13,7 млн руб. Напомним, начальная (максимальная) цена контракта составляла 17,4 млн руб.

Всего в закупке два участника. Претендент №2 готов был выполнить работы за 13,8 млн руб.

Заказчик работ, которые должны быть выполнены к августу 2023 года, выступает управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

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