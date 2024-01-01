В МЧС предупредили о сильных дождях в Прикамье 28 августа Порывы ветра при грозах могут достигать 18 метров в секунду Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По данным Пермского ЦГМС, 28 августа в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, ливень, гроза, при грозе — порывы ветра до 18 м/с. Ночью и утром ожидается туман.

В связи с неблагоприятными условиями в МЧС просят жителей в период непогоды стараться не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, осуществлять движение с учётом дорожного покрытия.

В период грозы людей просят воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении, отключить питание электрических приборов, закрыть форточки в окнах.

Ранее сообщалось, что на севере региона в среду, 28 августа, начнётся похолодание. Дневная температура не превысит +16...+18 градусов. А с четверга похолодание распространится на всё Прикамье. Пик холодной погоды придётся на субботу, 31 августа.

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