Пик нового похолодания в Прикамье придётся на 31 августа Температура повсеместно начнёт падать уже в четверг Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предсказанное синоптиками потепление на этой неделе в Пермском крае будет недолгим. Уже в среду, 28 августа, на севере региона станет прохладно. Дневная температура не превысит +16...+18 градусов. А с четверга похолодание распространится на весь регион. Пик холодной погоды придётся на субботу, 31 августа.

Также в гидрометцентре рассказали, что первая половина недели будет не такой сухой, как ожидалось. В понедельник, 26 августа, например местами выпадет небольшой дождь, в Перми днём обойдётся без существенных осадков. Во вторник дожди не исключены на крайнем севере. В среду кратковременные дожди и грозы возможны во многих районах, в Перми, например, осадки прогнозируются ближе к вечеру.

В Прикамье сегодня днём воздух прогреется до +18…+23 градусов, максимальная температура воздуха в Перми +20°.

Во вторник, 27 августа, в регионе ожидается +20…+25 градусов, а в среду потеплеет до +21...+26. В Перми в оба дня будет не теплее +23°.

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