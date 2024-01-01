Синоптики назвали дни, когда в Пермском крае потеплеет до +25 градусов Поделиться Твитнуть

С сегодняшнего дня в Пермском крае начинается период относительно тёплой и в основном сухой погоды. Он продлится вплоть до конца августа. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

На заметное потепление в Прикамье можно рассчитывать в первой половине следующей недели: на севере оно придёт во вторник, а на юге в среду. В эти дни в регионе столбики термометров могут подняться до +23...+25˚. Так тепло в крае в этом августе ещё не было.

Синоптики добавили, что потепление будет очень постепенным. Так, сегодня днём в крае температура колебалась только в пределах +15...+20˚, а в воскресенье ожидается +17...+22˚. При этом в ночные часы похолодает до +5...+10˚

В целом, потепление будет весьма умеренным, особенно если сравнить погоду с жарким аналогичным периодом 2021-2023 годов. И всё же температура воздуха окажется в крае выше климатической нормы. И за счёт этого август-2024 в Прикамье станет не холодным, а нормальным по среднемесячной температуре воздуха.

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