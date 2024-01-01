Из Закамска в Пермь образовалась многокилометровая пробка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со стороны Закамска по направлению к Ленинскому району Перми между отворотом на Северное кладбище и до кругового движения в районе Соснового бора утром образовалась многокилометровая автомобильная пробка. Об этом сообщают водители.

Причиной затора стали два ДТП, одно из них перед кольцом в районе ТРК «СпешиLove». Дептранс сообщает, что автобусы №20 отстают от расписания на 20 минут.

В настоящее время дорожная обстановка в других частях города спокойная. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», оценивается в 4 балла. Движение затруднено по ул. Стахановской и ш. Космонавтов, улицам Боровой и Гатчинской.

Ранее сообщалось, что до конца дня 27 августа на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова будет временно ограничено движение транспорта: машинам разрешат движение только по левой половине дороги. Ограничение вводится для укладки асфальта в рамках строительства трассы ТР-53 и в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.