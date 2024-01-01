В Прикамье отменён срок подачи заявлений на выплаты по рождению двойни или тройни Ранее документы нужно было предоставить в течение шести месяцев Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Министерство труда и соцразвития Пермского края доработало постановление о назначении региональной выплаты по рождению двойни и тройни. Срок подачи заявления на выплату в шесть месяцев со днях рождения детей отменён. Теперь подать заявление можно в любое удобное время. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин, отметив, что доработка документа была проведена по его поручению.

«Из-за ограничений сроков подачи заявления на выплату по рождению двойни и тройни одна из семей не успела подать заявление в течение шести месяцев и вынуждена была добиваться этого через суд. Таких ситуаций больше быть не должно», — заявил глава региона.

Напомним, 9 августа на заседании правительства Дмитрий Махонин раскритиковал минсоцразвития по поводу недостаточно оперативной реакции на проблемы многодетных семей.

«У нас Год семьи, но меня, честно говоря, иногда поражает наша безалаберность. Читаю в средствах массовой информации, что женщина, которая родила двоих детей, вынуждена получать выплату в размере 122 тыс. руб., которую когда-то я инициировал, через суд. Начинаю разбираться, и оказывается, что в нормативном документе установлен предельный срок выплаты — шесть месяцев. Хочется просто спросить: вы нормальные, нет? — горячился глава региона. — Коллеги, я попрошу иногда мозг включать. Нельзя устанавливать такие ограничения, срочно меняйте порядки!»

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