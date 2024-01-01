Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губернатор Пермского края потребовал пересмотра механизма социальных выплат в регионе Недовольство главы края вызвала информация из СМИ Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 9 августа губернатор Дмитрий Махонин после рассмотрения основных докладов повестки неожиданно заговорил о механизме выплаты социальных льгот и резко выговорил представителям минсоцразвития по поводу недостаточно оперативной реакции на проблемы многодетных семей.

Поводом для недовольства главы региона стали сообщения в СМИ.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— У нас Год семьи, но меня, честно говоря, иногда поражает наша безалаберность. Пару дней назад читаю в средствах массовой информации, что женщина, которая родила двоих детей, вынуждена получать выплату в размере 122 тыс. руб., которую когда-то я инициировал, через суд. Начинаю разбираться, и оказывается, что в нормативном документе установлен предельный срок выплаты — шесть месяцев. Хочется просто спросить: вы нормальные, нет? Зачем мы это всё делаем? Я не понимаю такое «творчество». Такое чувство, что люди, которые это писали, в каком-то своём космосе живут. Я сейчас обращаюсь к министерству социального развития: ну, нельзя так делать, коллеги! Чем обусловлены такие сроки обращения?.. Коллеги, я попрошу иногда мозг включать. Уж извините, что я так публично занимаюсь выволочкой, но если в семье прибавление, то пусть через год-два обратятся. Всякие жизненные ситуации бывают: дети болеют, трудности в семье — разные бывают истории. Нельзя устанавливать такие ограничения, срочно меняйте порядки!

Губернатор поручил проверить все регламенты, связанные с социальными выплатами, а представители минсоца уверили правительство, что по поводу сроков обращения семей с двумя детьми выводы уже сделаны и порядок будет изменён в ближайшее время.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.