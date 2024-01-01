Пермский филиал девелоперской компании из Екатеринбурга возглавил Дмитрий Лапшин R1 Development строит во Фролах индустриально-логистический парк «Дружба» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лапшин

Администрация Перми

Компания R1 Development из Екатеринбурга открыла свой филиал в Перми, который возглавил Дмитрий Лапшин. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры и являлся главным архитектором Перми, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В числе известных проектов компании в Пермском крае значится совместное с группой компаний «Брозэкс» строительство индустриально-логистического парка «Дружба» во Фролах.

R1 Development была основана Дмитрием Реуттом в 2023 году и входит в группу бренда R1. Она занимается собственными девелоперскими проектами, уделяя особое внимание индустриально-логистической недвижимости, разработанной по принципам ESG. Компания активно расширяет своё присутствие, осуществляя проекты в Хабаровске и Зеленодольске (Республика Татарстан). В мае 2024 года стало известно, что R1 Development вместе с «Брозэкс» запланировала строительство индустриально-логистического парка в селе Фролы, создав для этого совместное предприятие СЗ «Синергия». Проект уже получил от властей края статус приоритетного инвестиционного.

Напомним, Дмитрий Лапшин ушёл с поста главного архитектора Перми в конце июня.

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