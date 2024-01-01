Алёна Бронникова Реконструкция платформы на Перми I потребует изъятия земельного участка Имущество перейдёт в госсобственность Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Для реконструкции железнодорожной платформы Перми I в столице Прикамья потребуется изъятие земельного участка для государственных нужд. Соответствующее распоряжение по ходатайству РЖД было принято Росжелдором 14 августа и опубликовано в официальном бюллетене администрации Перми.

Согласно опубликованному документу, данное распоряжение касается земельного участка площадью 16 кв. м, находящегося в собственности физического лица. Разрешённое использование: здание трансформаторной подстанции.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 2024 по 2026 год в Перми планируется построить пять пассажирских платформ высокого типа для реализации проекта «Пермское наземное метро». Работы будут проводиться на паритетных условиях с ОАО «РЖД». Новые платформы появятся на остановках: ул. Попова, Пермь I, Лёвшино, Молодёжная, Железнодорожная. Проект реконструкции платформы на Перми I был одобрен госэкспертизой в январе.

На строительство новых платформ правительство планировало выделить 1,08 млрд руб. При этом часть финансирования власти намерены отложить на год. 50% на создание инфраструктуры для пригородного железнодорожного транспорта собирается возместить ОАО «РЖД», занимающееся проектированием и строительством платформ. Согласно графику компании, субсидии из бюджета на эти цели распределят в размере 675 млн руб. до 2027 года включительно.

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