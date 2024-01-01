Максим Артамонов Госэкспертиза одобрила проект реконструкции платформы на Перми I Работы начнутся в этом году Поделиться Твитнуть

Проект, согласно которому планируется выполнить реконструкцию железнодорожной платформы на станции Пермь I, получил положительно заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого государственного реестра заключений.

Положительное заключение было получено 30 января. Проект подготовило АО «Росжелдорпроект», застройщик — ПАО «РЖД».

Ещё в прошлом году краевое Управление государственной экспертизы одобрило проект обустройства высокой платформы на новой остановке так называемого наземного метро «Ул. Попова». Планировалось, что строительные работы на двух объектах будут начаты в 2024 году.

С 2024 по 2026 год планируется построить пять пассажирских платформ высокого типа, которые расположены на остановочных пунктах маршрутной сети «Пермское наземное метро». На эти цели планируется направить 1,08 млрд руб. Работы будут проводиться на паритетных условиях с ОАО «РЖД». Новые платформы появятся на остановках ул. Попова, Пермь I, Лёвшино, Молодёжная, Железнодорожная. Из краевой казны на это в 2024 году будет выделено 405,4 млн, а в 2026-м — 675 млн руб. Объём расходов определён на основе предварительной сметной стоимости строительства.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году также планируется начать реконструкцию вокзального комплекса Пермь II. Срок начала работ постоянно переносился. Последние изменения чиновники объяснили пересмотром параметров проекта. В 2023 году проектировочно-разведочные работы по объекту «Реконструкция вокзального комплекса Пермь II» были выполнены за счёт средств ОАО «РЖД».

Предложения по оптимизации ранее принятых проектных решений были также разработаны совместно с «Росжелдорпроектом». На начало декабря 2023 года эти предложения находились на рассмотрении и согласовании внутри ОАО «РЖД». После этого документ планировалось передать на государственную экспертизу.

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