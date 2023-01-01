Реконструкция вокзала Пермь II нач­нётся не раньше лета 2024 года РЖД вносит изменения в проектные решения, чтобы удешевить стройку Поделиться Твитнуть

Согласованные в 2021 году архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Реконструкция вокзального комплекса Пермь II не начнётся раньше следующего лета. Перенос сроков связан с пересмотром параметров проекта. В 2023 году проектировочно-разведочные работы по объекту «Реконструкция вокзального комплекса Пермь II» были выполнены за счёт средств ОАО «РЖД». Вместе с проектной организацией «Росжелдорпроект» были разработаны предложения по оптимизации ранее принятых проектных решений. В настоящее время эти предложения находятся на рассмотрении и согласовании внутри компании ОАО «РЖД», после чего документ будет передан на государственную экспертизу, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД» изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Перенос сроков строительства связан с тем, что разработанный проект оказался слишком дорогостоящим. По расчётам РЖД, пермский вокзал был бы самым дорогим среди других городов России. Поэтому железнодорожники решили оптимизировать проектные решения. Пока не ясно, сколько займут эти процедуры, однако известно, что государственная монополия уже выделила средства на будущий год для начала строительства. Точная сумма не разглашается.

Напомним, ранее ожидалось, что строительство вокзала, а точнее транспортно-пересадочного узла (ТПУ), начнётся уже летом 2023 года.

Построят ТПУ на территории товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает строительство также автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории. Ранее, без учёта реконструкции ж/д вокзала, проект был оценён в 2,5 млрд руб.

Как напомнил бывший министр транспорта Прикамья Николай Уханов, для ТПУ край строит дорожные развязки и реконструирует ул. Строителей.

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