На видео попал взрыв автомобиля «Газель» на трассе в Пермском крае Поделиться Твитнуть

телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»

В Пермском крае на трассе Красновишерск — Соликамск сначала загорелся, а потом взорвался автомобиль «Газель». Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на телеграм-канал «ЧП Пермь | новости».

На опубликованных кадрах, снятых проезжающим место ДТП водителем, виден стоящий на обочине горящий автомобиль. В какой-то момент машина взрывается и разлетается на куски. Следующие кадры —уже как пожарные тушат «Газель», от которой практически ничего не осталось.

По предварительным данным, как рассказали в правоохранительных органах, происшествие обошлось без пострадавших.

В ГИБДД края ДТП пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что 24 августа автомобиль с 23-летним водителем разбился в результате ночного ДТП в Соликамске на ул. Победы. В районе дома № 119 водитель, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на дорожный знак. Автомобиль получил серьезные повреждения. Выяснилось, что шофёр был пьян.

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