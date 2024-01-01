В Пермском крае разбился автомобиль с 23-летним нетрезвым водителем Поделиться Твитнуть

Автомобиль с 23-летним водителем разбился в результате ночного ДТП в Соликамске Пермского края. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Как рассказали изданию в пресс-службе МВД по региону, авария произошла в ночь на 24 августа около 2 часов на ул. Победы. По ней на большой скорости двигался автомобиль Kia, за рулём находился водитель 2001 г.р.

В районе дома № 119 водитель, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на дорожный знак. Автомобиль получил серьезные повреждения (как видно на фото, разбита передняя часть и деформирован корпус), а водитель — травмы. Они оказались не такие серьёзные: от госпитализации молодой человек отказался, медицинскую помощь ему оказали на месте ДТП.





Проведя освидетельствование, сотрудниками полиции установили, что шофер находился в состоянии алкогольного опьянения.





Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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