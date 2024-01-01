В Пермском крае похоронят погибшего на СВО соликамца Андрея Обердофера
Во зоне специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб соликамец Андрей Обердофер. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа Пермского края и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
Когда, где и при каких обстоятельствах погиб боец, власти не уточнили.
Прощание с военнослужащим пройдёт 26 августа с 10.00 в ДК завода «Урал». Отпевание начнётся в 11 часов в церкви в Третьем микрорайоне. Похоронят Андрея Обердофера в Городище.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне специальной военной операции погиб житель Юсьвинского муниципального округа Пермского края Александр Крохалев. Он отправился на спецоперацию в декабре 2023 года, заключив контракт с минобороны. Погиб мужчина 12 августа. Церемония прощания с бойцом прошла 23 августа в с. Аксёново.
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