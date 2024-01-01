В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Александра Крохалева Поделиться Твитнуть

Александр Крохалев

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции погиб житель Юсьвинского муниципального округа Пермского края Алдександр Крохалев. Об этом сообщили в окуржной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Александр Крохалев родился в 1982 году, учился в школе с. Аксёново.

«Саша в классе отличался широтой интересов, прекрасно учился, играл в шахматы, много читал. Любил литературу на военную тематику. Друзья тянулись к нему, любили и уважали его за доброе отношение, за его интерес к технике. Александр был постоянным участником олимпиад, всегда был примером для своих сверстников», — вспоминает классный руководитель Крохалева.

После окончания школы Александр поступил в Пермскую сельскохозяйственную академию, обучался по специальности «инженер-механик». С 2006 по 2007 год проходил службу в армии. Затем трудился в автосервисе по ремонту грузовых автомобилей. Был женат, воспитывал двух детей.

В декабре 2023 года Александр Крохалев отправился на СВО, заключив контракт с минобороны.

Погиб мужчина 12 августа.

Церемония прощания с бойцом прошла 23 августа в с. Аксёново.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.