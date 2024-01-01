Алёна Бронникова Молодёжный состав «Пармы» обыграл сборную Колумбии Встреча завершилась со счётом 99:63 Поделиться Твитнуть

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В пятницу, 23 августа, в Перми состоялся очередной матч баскетбольного турнира Fonbet Кубка Дружбы. Молодёжный состав «Пармы» встретился со сборной Колумбии. Игра завершилась со счётом 99:63 в пользу хозяев.

Лучшими игроками матча «Пармы-М» стали Иван Миронов и Михаил Гуляев, набравшие по 19 очков, Михаил Стафеев — 15 очков и Семён Шейко — 11 очков. В составе команды Колумбии лучшие результаты показал Карлос Ривас — 17 очков.

«Ребята очень хорошо отработали. Всё, что мы задумали, по сути, у нас получилось. Это самое важное, это говорит о том, что у нас всё хорошо на данном этапе. Мы только вчера узнали, что у нас будет игра, мы совершенно не готовились, был час подготовки с утра, и нам хватило, чтобы обыграть, возможно, не самую сильную команду на этом турнире, но команду другого континента, а для большинства моих ребят это первый опыт. Но мы справились с волнением», — прокомментировал после игры главный тренер БК «Парма-М» Антон Катаев.

Ранее сообщалось, что Российская федерация баскетбола приняла решение об отмене матча сборной России с командой Колумбии на турнире Fonbet Кубка Дружбы в Перми после заявления спортивного руководства южноамериканцев о том, что никого не отправляло на эти соревнования. Вместо отменённой игры с колумбийцами российские баскетболисты повторно сыграют со сборной Венесуэлы. А вместо пермского БК «Парма» две оставшиеся встречи проведёт БК «Парма-М».





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