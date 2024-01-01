Алёна Бронникова На выходные в Перми ограничат движение транспорта в микрорайоне Садовый Причина – проведение работ в рамках строительства трассы ТР-53 Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми на выходные планируют ограничить движение транспорта в микрорайоне Садовый. Министерство транспорта Пермского края просит автовладельцев отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршрут поездок.

По данным ведомства, временное ограничение введут 23 августа в 23:30. На съезде Уинская — Старцева до 5:30 26 августа транспорт будут запускать поочерёдно в обе стороны по одной полосе. Данные меры вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по укладке асфальта в рамках строительства трассы ТР-53.

Строительство объекта разделено на четыре этапа. Общая протяжённость трассы составит 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. Исполнителем работ по строительству первого этапа в 2021 году стало ООО «СК «Химспецстрой». С компанией заключён контракт по реконструкции ул. Уинской со строительством моста через Иву и съездов транспортной развязки на пересечении улиц Уинской и Старцева. Завершить работы планируется до конца 2024 года.

В июле минзакупок объявило поиск подрядчика на строительство следующего этапа ТР-53. Работы будут проводиться на участке по ул. Грибоедова до моста через реку Чукулайку.

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