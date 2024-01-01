Алёна Бронникова Стоимость строительства второго этапа трассы ТР-53 в Перми оценили в 2,6 млрд рублей Работы необходимо выполнить до ноября 2026 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Минзакупок Пермского края опубликовало на сайте госзакупок открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по возведению следующего этапа трассы ТР-53. Объектом закупки является строительство второго этапа автомобильной дороги «Переход ул. Старцева—пр. Октябрят—ул. Целинной», участок ул. Грибоедова до моста через реку Чукулайку (часть 1).

Начальная цена контракта составляет 2,6 млрд руб. Заявки на участие принимаются до 6 августа, победителя определят 9 августа.

Согласно проекту контракта, заказчиком работ выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Подрядчик должен приступить к работам 1 сентября 2024 года и выполнить их до 30 ноября 2026 года. В перечень работ вошли подготовительные и демонтажные работы, рекультивация, переустройство сетей, шумозащитное остекление, земляные и непосредственно дорожные работы, устройство наружного освещения, светофоров и дорожных знаков, а также благоустройство. Подрядчик построит дорожную развязку и мост через Чукулайку.

Напомним, строительство ТР-53 разделено на четыре этапа. Общая протяжённость трассы составит 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. В июле 2024 года экспертизу прошёл проект последнего этапа трассы.

Исполнителем работ по строительству первого этапа в 2021 году стало ООО «СК «Химспецстрой». Контракт по реконструкции ул. Уинской со строительством моста через Иву и съездов транспортной развязки на пересечении улиц Уинской и Старцева был заключён на 5,3 млрд руб. Завершить работы первого этапа планируется до конца 2024 года, закончить строительство всей трассы — к 2029 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.