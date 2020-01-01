Выбран подрядчик строительства первого этапа трассы ТР-53 в Перми СК «Химспецстрой» выполнит работы в 5, 314 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлены итоги торгов по выбору подрядчика для строительства первого этапа трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» в Перми. Победителем стала прикамская СК «Химспецстрой», предложившая выполнить контракт за 5, 314 млрд руб. Начальная (максимальная) стоимость работ составляла почти 5,344 млрд руб.

Строительство участка новой трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная» протяженностью 1,1 км соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и позволит разгрузить ул. Уральскую, площадь Восстания и Соликамский тракт.

Срок проведения работ первого этапа: с 2021 по 2024 годы.

Окончание второго этапа строительства (ещё 7,5 км) — 2029 год.

Справка.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Химспецстрой» (ООО «СК «Химспецстрой») организовано 23 января 2009 года. Предприятие обладает собственной производственной базой в Березниках и обособленным подразделением в Перми.

Генеральный директор — Игорь Балуев

СК «Химспецстрой» — компания специализированного профиля, предоставляющая полный спектр услуг в сфере дорожного строительства. Осуществляет полный цикл работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов транспортной инфраструктуры: от проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию.

Сейчас подрядная организация ООО «СК «Химспецстрой» выполняет масштабную реконструкцию трассы Кунгур — Соликамск, реконструкцию автодороги Ощепково — Кондас (2-й и 3-й этапы), ремонтирует и содержит региональные трассы и дороги в Соликамском городском округе. В портфеле реализованных дорожных проектов подрядчика — реконструкция дороги Красновишерск — Вая, капремонт дороги Соликамск — Красновишерск и др.

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