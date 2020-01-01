Выбор подрядчика для строительства трассы между Вышкой-2 и Садовым отложен до 23 ноября Дорога призвана разгрузить улицу Уральскую, площадь Восстания и Соликамский тракт Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья отложили дату объявления итогов конкурса по поиску подрядчика для строительства дороги ТР-53 от ул. Старцева до ул. Целинной в Перми. Подведение итогов закупки перенесено с 12 на 23 ноября. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Новая трасса должна соединить микрорайоны Садовый и Вышка-2. Начать строительство должны до конца 2021 года, а завершить — в 2024-м. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,3 млрд руб.

Создание участка новой трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная» позволит разгрузить ул. Уральскую, площадь Восстания и Соликамский тракт.





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