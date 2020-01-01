Елена Синица Строительство трассы между микрорайонами Садовый и Вышка-2 оценили в 5,3 млрд руб. Работы планируется завершить в 2024 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья объявили конкурс по поиску подрядчика для строительства дороги ТР-53 от ул. Старцева до ул.Целинной в Перми. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,3 млрд руб., передаёт ВЕТТА.

Предполагается, что эта трасса соединит микрорайоны Садовый и Вышка-2. Начать строительство могут уже до конца 2021 года, а завершить — в 2024-м.





Создание участка новой трассы ТР-53 «Переход улица Старцева — проспект Октябрят — улица Целинная» позволит разгрузить улицу Уральскую, площадь Восстания и Соликамский тракт.

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