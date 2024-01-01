Автобусы №22 в Перми с 24 августа изменят маршрут следования Причина — ремонтные работы Поделиться Твитнуть

С 24 по 26 августа автобусный маршрут №22 в Перми будет перенаправлен с улиц Писарева, Маршала Толбухина и Кабельщиков на ул. Вильямса. Об этом сообщается в телеграм-канале «Пермский транспорт». Причиной изменений являются ремонтные работы на ул. Маршала Толбухина.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 23 на 24 августа из-за празднования «Ночи города» для жителей Перми и туристов будет продлена работа общественного транспорта. Завершающие события летнего фестиваля «Город встреч» будут проходить на эспланаде у Театра-Театра, вдоль центральной набережной и в других местах краевой столицы.

Несколько маршрутов общественного транспорта будут функционировать с полуночи до 2:00.

Напомним, что с 20:30 23 августа до 00:30 24 августа из-за праздничных мероприятий будет закрыто движение для всех видов транспорта на двух участках: ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова и ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина.

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