Алёна Бронникова В центре Перми на время «Ночи города» ограничат движение транспорта Мероприятие пройдёт 23 августа Поделиться Твитнуть

На время мероприятия «Ночь города», завершающего линейку событий летнего фестиваля «Город встреч», в центре Перми ограничат движение всех видов транспорта. Соответствующее распоряжение министерства транспорта Пермского края опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, данные меры вводятся по обращению организатора мероприятия — АНО «Агентство новых технологий» для обеспечения безопасности дорожного движения.

С 00:00 23 августа до 00:30 24 августа движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено на участке ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова, на участке ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Борчанинова, а также на участке ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина. С 20:30 23 августа до 00:30 24 августа движение будет закрыто на двух участках: ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова и ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина.

Кроме того, с 10:00 23 августа до 3:00 24 августа будет временно прекращено движение по проезду от ул. Борцов Революции до Центрального городского пляжа.

Как ранее писал «Новый компаньон», хедлайнером «Ночи города» станет Вячеслав Бутусов, который с новой группой «Орден Славы» представит программу, посвящённую 40-летию группы Nautilus Pompilius. Шоу начнётся в 22:00 на эспланаде у Театра-Театра.

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