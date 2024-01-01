Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Хэдлайнером «Ночи города» станет Вячеслав Бутусов
Он выступит у Театра-Театра с новой группой
Организаторы летнего фестиваля «Город встреч» 7 августа представили программу «Ночи города» (0+), которая пройдёт в Перми 23 августа.
Хэдлайнером события станет Вячеслав Бутусов, который с новой группой «Орден Славы» представит программу, посвящённую 40-летию группы Nautilus Pompilius. Музыканты выступят с ретроспективой главных песен группы в новых аранжировках в сопровождении мультимедийного шоу.
Шоу начнётся в 22:00 на эспланаде у Театра-Театра. В качестве «разогрева» на сцену выйдет московский проект COOLT ALL STARS.
Другие события «Ночи города»: специальные экскурсии проекта «Маршруты Перми» и ночная программа на набережной Камы. Экскурсанты смогут побывать в городских объектах, обычно скрытых от посторонних, например, в Мариинской гимназии и на экотропах долины Егошихи.
«Ночь города» станет финальным событием летнего фестиваля «Город встреч».
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