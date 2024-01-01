Зарина Ситдикова Из-за празднования «Ночи города» в Перми продлят работу общественного транспорта Ряд маршрутов будет курсировать до 2:30 Поделиться Твитнуть

В ночь на 24 августа в связи с проведением заключительного мероприятия большого летнего фестиваля «Город встреч» в Перми будет продлена работа общественного транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.

По информации ведомства, ряд маршрутов будут курсировать 00:00 до 02:30.

Для того чтобы пермяки и гости города смогли добраться домой после мероприятий «Ночи города» (0+), автобусы № 1 и № 74 будут отправлены от остановочного пункта «Универсам» в микрорайоны Садовый и Владимирский. В Индустриальный район пассажиры смогут добраться на автобусах маршрута № 3 от остановки «Станция Пермь I», на маршруте № 36 от «Автовокзала», а на автобусах № 10 и № 72 — от остановки «Улицы Попова». Отсюда же отправятся маршруты № 14 и № 67 в м/р Заостровка через м/р Парковый.

В сторону правого берега поедут автобусы маршрутов № 6, № 15, № 20 и № 53. В них можно будет сесть на остановке «Улица Попова». Для поездок в Мотовилихинский, Орджоникидзевский и Свердловский районы пассажиры смогут воспользоваться автобусами № 14, № 50, № 68, № 81 от остановки «Пермский академический Театр-Театр», а также автобусы № 32, № 36 и № 77 от центрального рынка и автовокзала.

Кроме того, для поездок в Мотовилихинский район пассажиры смогу воспользоваться трамвайным маршрутом № 4. Вагоны будут следовать от остановки «М/р Висим» кольцом вокруг центра города по улицам Максима Горького, Революции, Борчанинова и Петропавловской без заезда на конечную «Станция Пермь II».

Помимо этого, для жителей удалённых от центра территорий Пермская пригородная компания запустит дополнительную электричку по кольцевому маршруту «Пермь II — Лёвшино — Пермь II». Ночной рейс отправится с железнодорожного вокзала Пермь II 24 августа в 1:23. На станцию Пермь I «Ласточка» прибудет в 1:29-1:30. Затем электричка будет останавливаться на станциях: Мотовилиха — в 01:36-01:37; Юбилейной — в 01:39-01:40; Молодёжной — в 01:47-01:48; Лёвшино — в 01:52-02:01; Кабельной — в 02:11-02:12. На станцию Пермь-Сортировочная электропоезд прибудет в 02:25-02:33, а вернётся на железнодорожный вокзал в 02:40.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», из-за «Ночи города» с 00:00 23 августа до 3:00 24 августа будет ограничено движение на четырёх улицах в центральной части Перми. В отдельные часы проезд на ряде участков будет полностью закрыт.

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