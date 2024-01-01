Алёна Бронникова Рестораны Перми готовы брать мигрантов на должности поваров и официантов Причиной стала острая нехватка кадров Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми на фоне кадрового голода рестораторы выразили готовность обучать и принимать мигрантов на должности поваров и официантов. Об этом сообщает ИА «Текст», приводя слова владельца пермских ресторанов «Улитка» и «Маркс» Олега Ощепкова.

«Особенно катастрофично обстоит дело с поварами. Это тяжёлый каждодневный труд. Рынок сегодня держится более на возрастных кадрах, чем на молодёжи. У нас шанс только один — привлекать мигрантов и учить их», — цитирует издание слова эксперта.

Мигранты в данный момент заняты в заведениях общепита низкоквалифицированным трудом, на который среди россиян соглашаются единицы, например, на должности мойщиков посуды. Олег Ощепков отмечает, всё идёт к тому, что команды ресторанов будут на две трети состоять из мигрантов.

Как ранее писал «Новый компаньон», пермские рестораторы отмечают низкий уровень престижности и признания профессий, задействованных в общепите. Решение проблемы эксперты видят в повышении качества профильного образования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.