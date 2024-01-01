Водитель автомобиля, врезавшегося в пешеходную лестницу в Перми, был пьян При себе у него не было необходимых документов Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, установлено, что водитель иномарки, которая вечером 22 августа на перекрёстке ул. Плеханова и ул. Петропавловской в Перми на большой скорости врезалась в ограждение, перевернулась и упала на пешеходной лестнице, был пьян. Шофёру 55 лет, и при себе он не имел необходимых документов.

«В отношении правонарушителя составлены административные материалы. Проверка по факту ДТП продолжается», — добавили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло около 17.15. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение. В результате происшествия другие участники дорожного движения чудом не пострадали. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, наряд полиции и сотрудники ГАИ.

Судя по опубликованным фотографиям очевидцев ДТП, водитель автомобиля не пострадал — в машине сработали подушки безопасности.

Кроме того, в группе размещено видео с камер наблюдения, установленных на фасаде ТЦ «Март». На нём запечатлён момент аварии. В ролике машина, двигавшаяся по ул. Плеханова в сторону ул. Петропавловской, ударяется о подпорную стенку, отчего поднимается в воздух, перелетает трамвайные пути и опрокидывается на бетонные поручни пешеходной лестницы. После удара автомобиль подбрасывает, и он, перевернувшись, останавливается прямо перед спускающимися людьми.

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