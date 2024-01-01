Зарина Ситдикова В Перми автомобиль врезался в ограждение и взлетел на пешеходную лестницу В результате ДТП никто не пострадал Поделиться Твитнуть

В Перми на перекрёстке ул. Плеханова и ул. Петропавловской иномарка на большой скорости врезалась в ограждение, перевернулась и упала на пешеходной лестнице, ведущей к проезду Якуба Коласа. Об этом сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, наряд полиции и сотрудники ГАИ.

Судя по опубликованным фотографиям очевидцев ДТП, водитель автомобиля не пострадал — в машине сработали подушки безопасности.

Кроме того, в группе размещено видео с камер наблюдения, установленных на фасаде ТЦ «Март». На нём запечатлён момент аварии. В ролике машина, двигавшаяся по ул. Плеханова в сторону ул. Петропавловской, ударяется о подпорную стенку, отчего поднимается в воздух, перелетает трамвайные пути и опрокидывается на бетонные поручни пешеходной лестницы. После удара автомобиль подбрасывает, и он, перевернувшись, останавливается прямо перед спускающимися людьми.

По информации telegram-канала «112», в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водителя иномарки после произошедшего забрали на медицинское освидетельствование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.