О скандале со сборной Колумбии на турнире в Перми высказался комментатор Губерниев Поделиться Твитнуть

Дмитрий Губерниев, популярный российский комментатор, высказался в своём Telegram-канале о скандале вокруг турнира по баскетболу «Кубок Дружбы», проходящего в Перми. Он заявил: «О, Колумбия слукавила… Однако нам такие странные сборные всё равно не нужны!»

Напомним, 22 августа Колумбийская федерация баскетбола сделала заявление о том, что она не отправляла свою команду на «Кубок Дружбы» в Россию, опубликовав информацию в соцсетях. «Мы не получали официального приглашения принять участие в «Кубке Дружбы». Не было дано одобрения игрокам и учебным заведениям. Будут предприняты юридические действия в связи с использованием нашего логотипа без разрешения», — отметили в федерации.

В своём первом матче турнира, который проходит в спортивном комплексе «Молот», БК «Парма» одержал победу над колумбийской командой с результатом 155:53. Лучшими игроками встречи стали Александр Шашков (27 очков), Самсон Руженцев (26) и 19-летний Иван Егоров (25). У колумбийцев трое игроков смогли набрать более 10 очков, среди них лидер команды Давид Стивен с 17 баллами.

В турнире были заявлены четыре команды: «Парма» и три сборные — Россия, Венесуэла и Колумбия. Турнир продлится до 25 августа.

Ранее сообщалось, что Российская федерация баскетбола приняла решение об отмене матча сборной России с командой Колумбии на турнире Fonbet Кубка Дружбы в Перми, после того как спортивное руководство южноамериканцев заявило, что никого не отправляло на эти соревнования. Об этом сообщается на сайте РФБ.

Вместо встречи с колумбийцами российские баскетболисты повторно сыграют со сборной Венесуэлы. При этом пермский баскетбольный клуб «Парма», который выступал в турнире вне зачёта, прекратил своё участие в розыгрыше Fonbet Кубка Дружбы. Вместо него две оставшиеся встречи проведёт БК «Парма-М».

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