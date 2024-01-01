В Прикамье похоронили погибшего на СВО Фёдора Огнёва Поделиться Твитнуть

Фёдор Огнёв

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции погиб житель Очёрского городского округа Пермского края Фёдор Огнёв, об этом ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Фёдор Огнёв родился 20 августа 1965 года в Целиноградской области Казахской ССР. В 1974 году его семья переехала в село Уинское в Пермской области, где он окончил школу. Позже Фёдор поступил в Суксунское училище, получив специальности водителя и каменщика.

С 1983 по 1985 год проходил службу в армии в Прибалтике, служа в химических войсках в звании старшины и занимая должность командира отделения.

После армии Фёдор жил в Перми и работал в пожарной охране. Именно там он встретил свою будущую супругу. В 1987 году они поженились и прожили вместе 37 лет.

В 1988 году семья Фёдора переехала в Очёр, где он более десяти лет трудился каменщиком в Очёрских электрических сетях. В последние годы своей карьеры оставался востребованным специалистом в области строительства.

В ноябре 2023 года заключил контракт с минобороны, воевал на Донбассе, участвовал в боях под Авдеевкой.

Фёдор Огнёв погиб 29 марта, 14 августа был похоронен в селе Уинское.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели на СВО награждённого Орденом мужества Владислава Мелехина из Пермского края.

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