На СВО погиб награждённый Орденом мужества Владислав Мелехин из Пермского края
В зоне специальной военной операции погиб уроженец Очёрского городского округа Прикамья Владислав Мелехин. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.
В июле 2023 года принял решение отправиться на военную службу. При освобождении села Водяное в ДНР 13 октября 2023 года Владислав Мелехин погиб. Посмертно был награждён Орденом мужества.
Прощание с Владиславом Мелехиным состоялось 21 августа.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае похоронили погибшего на СВО Сергея Лучникова.
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