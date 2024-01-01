На СВО погиб награждённый Орденом мужества Владислав Мелехин из Пермского края Поделиться Твитнуть

Владислав Мелехин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Очёрского городского округа Прикамья Владислав Мелехин. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Владислав Мелехин родился в п. Павловском 2 августа 1973 года. Был старшим ребёнком в многодетной семье. Позднее мужчина переехал в Тюменскую областью Там он окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию, стал инженером-строителем. Владислав трудился в управлении магистральных газопроводов в Новом Уренгое.

В июле 2023 года принял решение отправиться на военную службу. При освобождении села Водяное в ДНР 13 октября 2023 года Владислав Мелехин погиб. Посмертно был награждён Орденом мужества.

Прощание с Владиславом Мелехиным состоялось 21 августа.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае похоронили погибшего на СВО Сергея Лучникова.

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