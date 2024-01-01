В Пермском крае хоронят погибшего на СВО Сергея Лучникова Поделиться Твитнуть

Сергей Лучников

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель д. Постаноги Нытвенского городского округа Пермского края Сергей Лучников. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.

«Разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами… Вечная светлая память геройски погибшему земляку! Вечная память воину...» — сказано в информации властей, опубликованной ВКонтакте.

Известно, что рядовой Сергей Лучников служил стрелком в мотострелковом подразделении, погиб 9 апреля 2024 года.

Похороны бойца пройдут 20 августа в д. Постаноги. Церемония прощания начнётся в 10:00 в Доме культуры по адресу ул. Советская, 12, гражданская панихида — в 11:00.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в зоне контртеррористической операции в районе населённого пункта Октябрьское Рыльского района Курской области погиб уроженец Полазны Павел Лемешев. Ему было 26 лет.

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