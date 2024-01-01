Зарина Ситдикова В Курской области погиб житель Пермского края Павел Лемешев Он ушёл на военную службу в апреле этого года Поделиться Твитнуть

В зоне контртеррористической операции в районе населённого пункта Октябрьское Рыльского района Курской области погиб уроженец Полазны Павел Лемешев. Об этом сообщается на странице администрации Добрянского городского округа ВКонтакте.

По информации муниципальных властей, Павел Лемешев родился 4 августа 1998 года. В 2014 году он окончил Полазненскую среднюю общеобразовательную школу № 1, после чего переехал жить и работать в город Пермь. В конце апреля этого года он заключил контракт для прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Служил оператором управления гаубицы в 30-м мотострелковом полку.

По словам его знакомых и друзей, он был смелым и целеустремленным человеком. На поле боя Павел Лемешев нередко вытаскивал раненых и оказывал им первую медицинскую помощь, тем самым спасая жизни своих товарищей.

Он погиб 9 августа в ходе боя с противником, напавшим на приграничные районы России. У него остались родители и брат.

Прощание с Павлом Лемешевым состоится 20 августа 2024 года в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. А.Д. Черкасова (п. Полазна, ул. Нефтяников, 9а).

Администрация Добрянского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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