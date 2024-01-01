МЧС опубликовало видео разрушенного от хлопка газа дома в Пермском крае В минздраве подтвердили госпитализацию одного пострадавшего Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Видео разрушенного дома в Кизеле Пермского края опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На кадрах видно, что разрушено несколько квартир. Пострадали 4 и 5 этаж дома. Возгорания нет.

По предварительным данным, причиной ЧП стал хлопок газовоздушной смеси. Жильцов сейчас эвакуируют. По официальным данным на улицу выведено 16 человек, среди них, как минимум четверо детей. Как рассказали в минздраве, один пострадавший госпитализирован.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о происшествии в Кизеле утром 22 августа.

На место выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов, начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов и глава округа Андрей Родыгин. На месте развернули оперативный штаб. Дмитрий Махонин также поручил главе округа оперативно докладывать о ситуации и оказывать всю необходимую помощь местным жителям.

В данный момент сотрудники ведомства ликвидируют последствия ЧП.

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