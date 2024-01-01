Алёна Бронникова Систему подсчёта «зайцев» планируют установить во всех автобусах Перми в 2025 году В ближайшее время появится возможность оплаты проезда через bluetooth-метки Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин сообщил о планах администрации Перми по внедрению системы подсчёта безбилетных пассажиров городского общественного транспорта. Появление системы во всех автобусах и трамваях ожидается в следующем году.

«Мы сейчас подготовили техническое решение, которое интегрирует систему оплаты и систему подсчёта входа-выхода пассажиров. Буквально уже осенью аналогичное решение запустим на муниципальном перевозчике. И в следующем году при перезаключении контрактов с перевозчиками масштабируем уже на весь город», — рассказал он на заседании краевого парламента в рамках рассмотрения вопроса о создании административной комиссии на транспорте.

Глава дептранса также рассказал, что в ближайшее время в Перми появится возможность оплаты проезда в общественном транспорте через bluetooth-метки, а также не исключил в будущем возможности внедрения оплаты по биометрическим данным. «Думаю, по мере того, как биометрия будет распространяться, будет более доступной и появятся надёжные технические решения, мы также рассмотрим этот вопрос», — прокомментировал он.

В рамках пленарного заседания 22 августа депутаты приняли решение о создании административной комиссии по рассмотрению правонарушений на транспорте. В полномочия нового коллегиального органа войдут контроль оплаты проезда в городском пассажирском транспорте и рассмотрение протоколов по безбилетному проезду.

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