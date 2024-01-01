Алёна Бронникова В Перми создадут комиссию по рассмотрению правонарушений на транспорте Законопроект получил одобрение краевого парламента Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края обсудили создание в краевом центре комиссии по рассмотрению административных правонарушений на транспорте. Законопроект был принят в двух чтениях в ходе пленарного заседания 22 августа.

Документ был внесён в краевой парламент главой Перми Эдуардом Сосниным. Комиссия будет контролировать оплату проезда в городском пассажирском транспорте и рассматривать протоколы по безбилетному проезду. Сейчас эти функции выполняют районные административные комиссии. Чиновники считают, что передача полномочий позволит более квалифицированно рассматривать составы правонарушений, сократить сроки их рассмотрения, усилить контроль оплаты штрафов и усовершенствовать работу с судебными приставами.

Согласно расчётам, организация работы комиссии потребует из краевой казны дополнительный объём субвенций по 2,1 млн руб. в год. Новый орган начнёт работу с января 2025 года.

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