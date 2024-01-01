Алёна Бронникова На работу комиссии по рассмотрению нарушений на транспорте в Перми выделят 2,1 млн рублей Законопроект о создании органа рассмотрят в августе Поделиться Твитнуть

Организация работы комиссии по рассмотрению административных правонарушений на транспорте в Перми потребует из краевой казны дополнительный объём субвенций по 2,1 млн руб. в год. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Согласно расчёту размера субвенций, из бюджета Пермского края, в случае принятия законопроекта, в 2025 и 2026 годах планируют выделить по 2,1 млн руб.

«Субвенции на расходы, необходимые органам местного самоуправления для выполнения государственных полномочий, включают расходы на оплату труда специалистов, исполняющих обязанности секретаря административной комиссии, из расчёта один секретарь на одну комиссию, и расходы по созданию и организации деятельности административных комиссий», — отмечается в документе.

Напомним, с инициативой создания в Перми комиссии по рассмотрению административных правонарушений на транспорте выступил глава Перми Эдуард Соснин. На прошлой неделе стало известно, что он внёс проект закона в краевой парламент. Поступивший документ депутаты краевого заксобрания рассмотрят на пленарном заседании в августе. В случае принятия законопроекта комиссия начнёт работу с января 2025 года.

Создаваемая комиссия призвана контролировать оплату проезда в городском пассажирском транспорте, а также рассматривать протоколы по безбилетному проезду. Сейчас эти функции выполняют районные административные комиссии. Чиновники считают, что передача полномочий позволит более квалифицированно рассматривать составы правонарушений, сократить сроки их рассмотрения, усилить контроль оплаты штрафов и усовершенствовать работу с судебными приставами.

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