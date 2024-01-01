В Перми собираются создать комиссию по рассмотрению правонарушений на транспорте Она должна усилить контроль оплаты штрафов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми могут создать комиссию по рассмотрению административных правонарушений на транспорте. Проект закона внёс в Законодательное собрание Пермского края глава Перми Эдуард Соснин. Об этом сообщает телеграмм-канал краевого парламента.

В документе говорится, что создаваемая комиссия призвана контролировать оплату проезда в городском пассажирском транспорте, а также рассматривать протоколы по безбилетному проезду. Сейчас эти функции выполняют внутригородские (районные) административные комиссии.

Чиновники мэрии считают, что передача полномочий позволит централизовать процесс: более квалифицированно рассматривать составы правонарушений, сократить сроки их рассмотрения, усилить контроль оплаты штрафов, а также усовершенствовать работу с судебными приставами.

Если депутаты одобрят законопроект, то комиссия начнёт работу с января 2025 года. Планируется, что поступивший документ парламентарии рассмотрят на заседании заксобрания региона в августе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.