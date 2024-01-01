Алёна Бронникова В общественном транспорте Перми появится новый способ оплаты проезда Для этого в автобусах и трамваях установят bluetooth-маячки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми планируют ввести ещё один способ оплаты проезда в общественном транспорте — с помощью bluetooth. Как рассказали в городском департаменте транспорта, для этого автобусы и трамваи оснастят bluetooth-маячками. Для реализации пилотного проекта выбрали транспорт муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс».

«Всё больше пассажиров выбирают оплату проезда через приложение. Это удобно, поскольку исключает необходимость стоять в очереди к валидатору или покупать билет у водителя. Теперь этот процесс станет ещё удобнее — система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно лишь подтвердить поездку», — сообщил начальник департамента Анатолий Путин.

Устройства предоставит разработчик приложения «Транспортная карта Пермь» компания «ИТ-ЦентрСервис», их установка в муниципальном транспорте будет бесплатной для бюджета Перми. О сроках старта пилотного проекта станет известно позже, когда будут достигнуты все необходимые договорённости. В дальнейшем установку маячков хотят сделать обязательным требованием для всех маршрутов городского транспорта.

Оплата проезда через bluetooth является частью планов по цифровизации общественного транспорта Перми. В перспективе власти намерены модернизировать систему подсчёта пассажиропотока и контроля оплаты проезда и добавить в приложение для пассажиров новые функции.

Напомним, мобильная версия приложения «Транспортная карта Пермь» была введена на общественном транспорте города для борьбы с безбилетниками. Чиновники мэрии считают, что через приложение пермякам стало удобнее оплачивать проезд, так как такой способ не требует сканировать QR-код. В декабре для пользователей приложения появилась возможность оплаты проезда по геолокации.

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