Пермяки теперь могут оплатить проезд в транспорте по геолокации Другие варианты оплаты по-прежнему доступны Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В общественном транспорте Перми заработал новый способ оплаты за проезд. Теперь пассажиру не обязательно искать в автобусе или трамвае QR-код, он может воспользоваться геолокацией в приложении «Транспортная карта Пермь». Об этом сообщил в тг-канале мэр Эдуард Соснин.

В приложении пассажир должен воспользоваться функцией «Выбрать ТС на карте», там отобразится движение транспорта в режиме реального времени, после этого следует нажать на нужный трамвай или автобус и купить билет. В случае контроля нужно будет нажать кнопку "контроль", после чего отобразиться информация о сделанной покупке.

При этом сохраняются варианты оплаты проезда через госномер и по QR-коду, через стационарный валидатор транспортной или банковской картой, а также наличными водителю.

«Думаю, это поможет повысить платёжную дисциплину и избежать получения штрафов», — прокомментировал новинку градоначальник.

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