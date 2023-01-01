Максим Артамонов QR-коды повыше, проверок побольше Депутаты Пермской думы обсудили итоги работы транспортной отрасли Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

На состоявшемся в Перми заседании комитета гордумы по экономическому развитию депутаты обсудили итоги работы транспортной отрасли за 9 месяцев этого года. О результатах работы профильного департамента перед парламентариями отчитался его начальник Анатолий Путин. О проблемах в отрасли и цифрах — читайте в нашем материале.

Пассажиропоток, доходы и расходы

По данным Анатолия Путина, с начала года пермяки совершили 171,1 млн поездок на городском транспорте, что на 24,6 млн больше, чем за аналогичный период 2022 года (145,5 млн). Количество маршрутов, работающих без кондуктора, увеличилось практически в два раза — с 40 до 70.

В топе самых востребованных маршрутов оказались № 12, 17, 27, 56 и 68. Они показали положительный финансовый результат. Путин пояснил, что такие маршруты характеризуются высокой сменяемостью пассажиров с небольшой длиной поездки. При этом на автобусных маршрутах, где большая длина пути (автобусы, которые курсируют в отдалённые районы города) и низкая сменяемость пассажиров, показывают отрицательный финансовый результат. Это автобусы № 15, 32, 58, 73 и 77.

За 9 месяцев контрольно-ревизорская служба провела более 123 тыс. проверок. По их итогам было составлено более 16 тыс. протоколов и вынесено более 12 тыс. постановлений.

Комментируя этот момент, начальник дептранса пояснил, что с сентября этого года в Перми действует автоматизированная информационная система «Административная практика». С её помощью можно всю цепочку — от составления протокола до оплаты штрафа — реализовать в электронном виде.

Доходы, по сравнению с первыми девятью месяцами 2022 года, увеличились примерно на 332 млн руб. и составили 3,5 млрд руб., а расходы выросли с 4,4 млрд руб. до 4,6 млрд руб. При этом общий объём дотаций сократился с 1 133,6 млн руб. до 966,7 млн руб.

Портрет безбилетника

По поручению комитета дептранс составил так называемый портрет безбилетника. Для этого проводился опрос среди пассажиров, в отношении которых составлялись протоколы за неоплату проезда. Его итоги представил на заседании Анатолий Путин.

Как выяснилось, «зайцев» примерно поровну среди мужчин и женщин — 48 и 52% соответственно. Не оплачивают проезд, в основном, студенты и школьники старших классов, а также сотрудники различных предприятий. Больше всего безбилетников среди пассажиров 20-25 лет.

Для борьбы с безбилетниками чиновники дептранса предлагают сделать удобнее процедуру оплаты проезда — с 1 декабря начала работать мобильная версия приложения «Транспортная карта. Пермь», где не требуется сканировать QR-код. Планируется увеличить количество транспорта на перегруженных направлениях, ужесточить формат работы контролёров в транспорте и пропагандировать добросовестное отношение к оплате проезда среди пассажиров.

По последнему пункту чиновники готовят предложения для родителей школьников, а через профсоюзы и советы директоров на предприятиях планируется «вести информационную работу».

Выступивший в качестве содокладчика Путина депутат Эдуард Мирзамухаметов обратил внимание на то, что количество пассажиров, не оплативших проезд, растёт, а меры, которые принимаются администрацией города, не обеспечивают должную собираемость платы.

Доля потенциальных безбилетников в среднем составляет 22% на всех маршрутах при плановом показателе 15%. На маршрутах с бескондукторной системой — 23,3%.

«За девять месяцев 2023 года составлено более 16,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях, вынесено более 15,5 тыс. постановлений, из них — 12,5 тыс. о назначении административного наказания в виде штрафа. Выписано штрафов на сумму более 31,5 млн руб., а доходов в бюджет от данных штрафов поступило 9 млн 400 тыс. руб., что составляет лишь 29,6%, в то время как расходы на контрольно-ревизионную службу составляют более 35 млн руб. Причина сложившегося уровня собираемости штрафов не приводится и требует пояснений», — отметил Мирзамухаметов.

QR-коды, проверки и убыточные маршруты

Доклад Путина вызвал вопросы и обсуждение. Так, депутат Ирина Горбунова предложила размещать QR-коды для оплаты проезда не только на окнах, на уровне головы сидящего пассажира, а выше, чтобы в часы пик, когда автобусы переполнены, у пассажиров не возникало сложностей. К ней также поступали обращения о невозможности оплатить поездку по геолокации. «Из-за этих сбоев добросовестные пассажиры не могут оплатить проезд», — посетовала депутат.

Анатолий Путин пообещал проработать с подрядчиком вопросы, касающиеся работы приложения, а также довести до перевозчиков рекомендации по расположению QR-кодов в транспорте. Кроме того, он рассказал, что в перспективе рассматривается ещё один формат бесконтактной оплаты проезда. Он подразумевает установку Bluetooth-маячков, через которые приложение будет определять нужное транспортное средство. Однако внедрить эту систему можно будет только при перезаключении контрактов с перевозчиками в 2024-2025 годах.

Депутат Мирзамухаметов, владелец ООО «Дизель», предложил включить в портрет безбилетника время, когда их чаще всего ловят контролёры, а также в целом составить «дорожную карту» по борьбе с «зайцами» в общественном транспорте.

Во время обсуждения доклада депутат Алексей Овчинников спросил у Путина, как показали себя электробусы во время аномальных морозов.

«Состоялся запуск электробусов. Вопрос: как они себя показывают в такую погоду? Как люди это восприняли? Пользуется ли популярностью маршрут?» — спросил Овчинников.

Начальник дептранса ответил, что морозы электробусы «переносят достаточно достойно, но увеличивается время зарядки».

Кроме этого, депутат высказал предложение сосредоточить работу на убыточных маршрутах, чтобы посмотреть динамику. Начальник дептранса поддержал это предложение. Итоги этой работы профильный департамент представит депутатам.

Члены комитета попросили пояснить, с чем связан значительный рост пассажиропотока — практически на 25%.

Анатолий Путин отметил, что причина — увеличение экономической активности, связанной с режимом работы промышленных предприятий, и увеличение количества поездок за счёт приобретения проездных.

В связи с этим председатель комитета гордумы по экономическому развитию Арсен Болквадзе спросил о мерах, которые принимает мэрия, чтобы обеспечить подвоз сотрудников на работу на круглосуточные предприятия. Путин ответил, что с представителями пермских предприятий общаются чиновники дептранса, и есть случаи, когда было продлено время работы общественного транспорта после обращения заводов.

Подводя итоги заседания, Арсен Болквадзе заявил, что «определённые успехи в отрасли есть», хотя остаётся «блок нерешённых проблем» и «настораживает рост безбилетников».

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