Максим Артамонов Во время морозов пермским элетробусам понадобилось больше врмени для зарядки В дептрансе отмечают увеличение пассажиропотока на этом виде общественного транспорта Поделиться Твитнуть

На заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о работе электробусов в условиях аномальных морозов. Чиновник отчитывался перед депутатами об итогах работы транспортой отрасли за девять месяцев этого года.

Во время обсуждения доклада депутат Алексей Овчинников спросил у Путина, как показали себя электробусы при установившейся в Перми погоде.

«У нас состоялся запуск электробусов. Вопрос: как они вообще себя показывают в такую погоду? Как люди это восприняли? Пользуется ли популярностью? Маршрут достаточно протяжённый, длинный», — спросил Овчинников.

Начальник дептанса ответил. что именно морозы электробусы «переносят достаточно достойно».

«Едиственное, что увеличивается время зарядки, что ожидаемо, потому что больше расход. При этом возникают определённые недочёты в эксплутатации, но они не связаны с погодными условиями. Это стандартная прикатка техники. Замечания связаны с различными узлами. В рамках гарантийных обязательств они устраняются. В целом за прошедшие две недели пассажиропоток на них вырос до 7 — 8 тыс. в день. Из них порядка половина — это новые пассажиры», — пояснил Анатолий Путин.

Напомним, с 23 ноября, в Перми начал курсировать новый маршрут № 81 «Улица Сапфирная — станция Пермь II». Он соединил ЖК «Погода» с центром города и ж/д вокзалом. Маршрут полностью обслуживается электробусами KAMAZ-6282.

Новый маршрут проходит по улицам Сапфирной, Лесной, Грибоедова, Старцева, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и Ленина.

По контракту в Пермь должно быть доставлено 16 электробусов. Их зарядка проводиться на специальных зарядных станциях в конечных пунктах маршрута.

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