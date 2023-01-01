В Перми начали курсировать электробусы С 23 ноября заработал новый маршрут №81 Поделиться Твитнуть

С четверга, 23 ноября, в Перми начал курсировать новый маршрут № 81 «Улица Сапфирная — станция «Пермь II». Он соединил ЖК «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. Маршрут полностью обслуживается электробусами. Перевозчиком выступает МУП «Пермгорэлектротранс».

Подвижной состав регион получил благодаря федеральной поддержке — Пермский край стал участником федеральной программы модернизации электротранспорта.

Новый маршрут проходит по улицам Сапфирной, Лесной, Грибоедова, Старцева, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и Ленина.

По контракту в Пермь должно быть доставлено 16 электробусов KAMAZ-6282. Поставку провело нижегородское ООО «Автотехкомплект» за 751,3 млн руб. Каждое транспортное средство с низкопольными салонами вмещает до 85 пассажиров. Электробусы оборудованы стационарными валидаторами, видеопанелями, видеокамерами, снабжены Wi-Fi, системой информирования, дверьми, которые открываются по команде пассажиров.

Зарядка электробусов будет проводиться на специальных зарядных станциях в конечных пунктах маршрута.

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