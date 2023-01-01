Поставкой электробусов в Пермь займётся компания из Нижнего Новгорода Цена контракта во время торгов не изменилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги электронного аукциона на поставку в Пермь 16 пассажирских электробусов большого класса. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Победителем признано ООО «Автотехкомплект». Компания была единственным участником аукциона. Она выполнит контракт по начальной (максимальной) цене — 751 млн 306 тыс. руб.

Согласно техзаданию, нижегородская компания должна привезти в краевую столицу электробусы с технологией ультрабыстрой зарядки на конечных остановках до 15 ноября 2023 года.

Электробусы должны быть рассчитаны не менее чем на 85 пассажиров каждый, оснащены системами речевого и визуального информирования пассажиров, спутниковой навигации; видеонаблюдения, контроля режима труда и отдыха водителя, подсчёта пассажиропотока, стационарных валидаторов, климат-контроля воздуха, а также стационарными зарядными устройствами для мобильной техники.

Планируется, что электрические автобусы будут обслуживать новый маршрут № 81 «Улица Сапфирная – Станция Пермь II».

Ранее были подведены итоги аукциона на поставку четырёх ультрабыстрых зарядных станций. В нём победителем признано московское АО «Ситроникс». Цена контракта во время торгов также не изменилась — она составляет 81,66 млн руб. Предоставить и смонтировать оборудование подрядчик обязан не позднее 30 октября.

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