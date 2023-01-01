В Перми маршрут с электробусами будет обслуживать муниципальное предприятие С «Пермгорэлектротрансом» заключат контракт на пять лет Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Исполнителем пятилетнего контракта на осуществление перевозок по новому автобусному маршруту № 81 «Ул. Сапфирная — Пермь II» станет «Пермгорэлектротранс». Об этом сообщается на портале госзакупок. Муниципальное предприятие единственным заявилось на аукцион.

Стоимость контакта, который начнёт действовать с 27 ноября 2023 года, составила 641,4 млн руб. Согласно техзаданию, исполнитель должен обеспечить работу на маршруте 70% транспортных средств на электрической энергии и 30% — на газовом топливе.

Напомним, всего в Пермь должно поступить 16 электробусов KAMAZ-6282, три из них уже доставлены в краевой центр.

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