В Пермь прибыли электробусы Пока в город поступило три машины Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми прибыли первые три электробуса KAMAZ-6282. Ещё 13 машин в рамках контракта должны поступить до конца следующей недели. Об этом сообщили в минтрансе.

В ближайшее время электробусы планируют выпустить на линию по новому автобусному маршруту № 81 «Улица Сапфирная — Пермь II».

Транспортные средства с низкопольными салонами, вмещающими до 85 пассажиров, поставило ООО «Автотехкомплект». Они оборудованы стационарными валидаторами, видеопанелями, а также видеокамерами. Также электробусы снабжены Wi-Fi, системой информирования, дверьми, которые открываются по команде пассажиров, акустической системой оповещения транспортных средств для автомобилей с низким уровнем шума.

Зарядка электробусов будет проводиться на специальных ультрабыстрых зарядных станциях за 10-20 минут. Установка четырёх станций зарядки ведётся на конечной остановке в м/р Погода. Они должны быть полностью готовы к 15 ноября.

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