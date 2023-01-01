Максим Артамонов
В Перми 22% пассажиров не оплачивают проезд
Чиновники составили портрет безбилетника
Во вторник, 12 декабря, на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о результатах деятельности транспортной отрасли за девять месяцев 2023 года.
По словам чиновника, общий пассажиропоток в этом году увеличился до 171,1 млн чел. (в аналогичном периоде 2022 года было 145,5 млн). При этом проезд оплатили 133,4 млн пассажиров (в 2022-м 120 млн).
Почти в два раза выросло количество маршрутов, которые работают по бескондукторной системе оплаты, — с 40 до 70.
Как рассказал Анатолий Путин, по поручению комитета сотрудники профильного департамента составили так называемый портрет безбилетника. Для этого проводился опрос среди пассажиров, в отношении которых составлялись протоколы за неоплату проезда.
Выяснилось, что среди «зайцев» примерно поровну мужчин и женщин. Как правило, безбилетники — это пассажиры 20-25 лет.
«По трудоустройству, в основном, это студенты или школьники старших классов, а также сотрудники различных предприятий. Если говорить о причинах, по которым они не оплачивают проезд, то наиболее часто говорится, что они хотели платить позже, либо при выходе, но эти причины тоже надо фильтровать, потому что, скорее всего, у них просто не было желания оплачивать проезд. Вторая по частоте категория неоплаты — проблемы с валидатором или банковской картой. Ещё одна часто называемая причина — переполненность салона, когда проблематично подойти к валидатору», — рассказал Путин.
Он пояснил, что для борьбы с «зайцами» департамент разрабатывает четыре направления.
В частности, с 1 декабря начала работать мобильная версия приложения «Транспортная карта. Пермь», где не требуется сканировать куар-код. Также планируется увеличить количество транспорта на перегруженных направлениях. Это чиновники обещают сделать в течение 2024-2025 годов, когда будут заключены новые контракты с перевозчиками, а на ряде маршрутов могут появиться автобусы большей вместимости. Кроме того, дептранс хочет внедрить практику более «жёсткого» формата работы контролёров (за счёт увеличения количества проверок на линии) и сотрудников правоохранительных органов.
Последнее направление касается информирования и пропаганды добросовестного отношения к оплате проезда среди пассажиров.
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