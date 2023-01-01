Максим Артамонов В Перми 22% пассажиров не оплачивают проезд Чиновники составили портрет безбилетника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 12 декабря, на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о результатах деятельности транспортной отрасли за девять месяцев 2023 года.

По словам чиновника, общий пассажиропоток в этом году увеличился до 171,1 млн чел. (в аналогичном периоде 2022 года было 145,5 млн). При этом проезд оплатили 133,4 млн пассажиров (в 2022-м 120 млн).

Почти в два раза выросло количество маршрутов, которые работают по бескондукторной системе оплаты, — с 40 до 70.

Как рассказал Анатолий Путин, по поручению комитета сотрудники профильного департамента составили так называемый портрет безбилетника. Для этого проводился опрос среди пассажиров, в отношении которых составлялись протоколы за неоплату проезда.

Из презентации Анатолия Путина

Выяснилось, что среди «зайцев» примерно поровну мужчин и женщин. Как правило, безбилетники — это пассажиры 20-25 лет.

«По трудоустройству, в основном, это студенты или школьники старших классов, а также сотрудники различных предприятий. Если говорить о причинах, по которым они не оплачивают проезд, то наиболее часто говорится, что они хотели платить позже, либо при выходе, но эти причины тоже надо фильтровать, потому что, скорее всего, у них просто не было желания оплачивать проезд. Вторая по частоте категория неоплаты — проблемы с валидатором или банковской картой. Ещё одна часто называемая причина — переполненность салона, когда проблематично подойти к валидатору», — рассказал Путин.

Он пояснил, что для борьбы с «зайцами» департамент разрабатывает четыре направления.

В частности, с 1 декабря начала работать мобильная версия приложения «Транспортная карта. Пермь», где не требуется сканировать куар-код. Также планируется увеличить количество транспорта на перегруженных направлениях. Это чиновники обещают сделать в течение 2024-2025 годов, когда будут заключены новые контракты с перевозчиками, а на ряде маршрутов могут появиться автобусы большей вместимости. Кроме того, дептранс хочет внедрить практику более «жёсткого» формата работы контролёров (за счёт увеличения количества проверок на линии) и сотрудников правоохранительных органов.

Последнее направление касается информирования и пропаганды добросовестного отношения к оплате проезда среди пассажиров.

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