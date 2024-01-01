Алёна Бронникова В Прикамье приняли закон о налоговом вычете за передачу имущества образовательным заведениям Воспользоваться льготой можно будет с 1 января 2025 года Поделиться Твитнуть

Законопроект, позволяющий предприятиям Прикамья получить налоговый вычет за безвозмездную передачу имущества школам и учреждениям среднего профессионального и высшего образования, был рассмотрен во втором чтении на заседании краевого парламента 22 августа.

Согласно законопроекту, размер инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций составит не более 50% от стоимости переданного имущества. Размер ставки налога на прибыль организаций при расчёте величины налогового вычета составит 10%.

В июне депутаты в первом чтении одобрили инициативу об инвестиционном налоговом вычете предприятиям, безвозмездно передавшим своё имущество образовательным учреждениям СПО, участникам федерального проекта «Профессионалитет». Ко второму чтению были приняты поправки, расширившие перечень основных образовательных программ, согласно которым налоговый вычет предприятия смогут получить также за помощь школам и вузам.

«В крае успешно реализуется система "школа-вуз-предприятие". Наши учебные заведения получают оснащение от предприятий, которое позволяет школьникам и студентам начать осваивать будущую профессию уже на ранней стадии. Этот важный шаг обеспечит качественную практико-ориентированную подготовку, чтобы выпускники были готовы приступить к непосредственной работе сразу после обучения», – отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Поправки устанавливают действие льготы до 31 декабря 2030 года. Законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.

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